Геймер убил сильнейшего босса Skyrim одним ударом: курьезное видео

Геймер с одного удара убил Эбонитового воина – самого сложного босса в The Elder Scrolls V: Skyrim. При этом он не пользовался багами.

Он даже не усиливал свои предметы с помощью популярной уязвимости под названием "петля обновления". Однако без хитрости здесь все же не обошлось.

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Эбонитового воина одним ударом

Теоретически убить Эбонитового воина одним ударом невозможно, даже если полностью прокачать персонажа и найти лучшую экипировку. Однако Priest_of_lord_Chaos попал в уникальную ситуацию.

Перед битвой с боссом игрока атаковал легендарный дракон. Энтузиаст проходил Skyrim на уровне сложности "эксперт", потому враг обладал существенной силой.

Эбонитовый воин присоединился к драке. И судя по всему, легендарный дракон снял боссу существенное количество здоровья. Это и позволило геймеру убить босса с одного удара.

Эбонитовый воин появился в дополнении Dragonborn к Skyrim. Его можно встретить случайно при путешествии по миру или в лагере "Последний пост". Воин ищет достойного противника, одержавшего над ним победу.