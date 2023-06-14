Геймер воспроизвел в Elden Ring настоящего Хагрида из Гарри Поттера

Поклонник Elden Ring проявил свою креативность, чтобы воспроизвести в игре персонаж Хагрида. Персонаж получился довольно похожим на гигантского друга Гарри Поттера.

Elden Ring позволяет игрокам использовать уникальные подходы со многими видами оружия, доспехов, различных предметов и тому подобное. Кроме того, некоторые геймеры часами оттачивают свои навыки настройки персонажей, воспроизводя известных героев из фильмов.

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Хагрид в игре Elden Ring

Elden Ring вышел в 2022 году, и с тех пор миллионы игроков инвестировали тысячи часов в игру, разработанную FromSoftware. Игра сразу же собрала большое сообщество игроков, которые до сих пор продолжают им восхищаться.

Так, один из геймеров поделился изображением персонажа, которого он создал в игре. Даже не нужно быть ярым поклонником мира Гарри Поттера, чтобы сразу узнать в нем Хагрида.

Культовые борода и длинные волосы, гигантские размеры – все указывает на Рубеуса Хагрида. Единственным останется вопрос разве что, как этот персонаж оказался в мире Elden Ring.