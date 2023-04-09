Геймер воспроизвел в реальной жизни интересную игру с Fallout 4

Фанат Fallout 4 поделился своим невероятным воспроизведением настольной игры Blast Radius в реальной жизни. Игроки остались пораженными удивительными деталями.

Fallout 4 содержит множество ненужных предметов, которые большинство игроков легко пропустили во время своих приключений. Однако большинство действительно имеет определенную цель благодаря мощной системе создания в игре, поэтому каждый предмет имеет значение.

Читайте также PIN-UP Foundation обеспечил внутри перемещенных лиц с горячих точек гуманитарной помощью

Игра с Fallout 4 в реальной жизни

Настольная игра "Радиус взрыва" – один из тех предметов, которые в большинстве своем разбросаны по миру Fallout 4 как декорация, чтобы дать миру ощущение истории и атмосферы. Однако этот фанат был явно заинтригован этой концепцией, поэтому решил проверить, может ли она стать настоящей вещью.

Кажется, это очень весело, когда пользователь может создать целый набор карт для использования в игре. Что делает это еще более впечатляющим, так это то, что Fallout 4 никогда не дает подлинного набора правил для настольной игры, поэтому геймеру пришлось создать свои собственные.

Совершенно неудивительно, что Fallout 4 продолжает влиять на геймеров даже спустя восемь лет после ее релиза. Игры Bethesda всегда сохраняют активную базу игроков на протяжении многих лет, и невероятное сообщество Skyrim является ярким примером того, почему это так.