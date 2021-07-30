На этот раз соцсети разработчиков: геймеры нашли очередной намек на место действия GTA VI – фото

Поклонники серии Grand Theft Auto продолжают искать различные намеки на новую часть. Интересно, что на этот раз им решил помочь один из сотрудников компании Rockstar Games.

Последняя часть в популярной серии Grand Theft Auto вышла еще в 2013 году, а официальной информации о разработке следующей игры пока так и не появлялось. Поэтому неудивительно, что некоторые поклонники уже начали замечать различные намеки на шестую часть почти во всех новостях о GTA. Правда, иногда они находят подобные вещи в очень странных местах.

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Для начала стоит отметить, что за последний месяц появилось немало неофициальной информации о видеоигре GTA VI. Правда, в целом все эти слухи сходятся на том, что события будущей игры должны развернуться на территории города Вайс-Сити (аналог Майами). Интересно, что и новая информация, которую нашли фанаты, связана именно с этим вымышленным городом.

На этот раз поклонники нашли намек на место действия GTA VI в инстаграме Тони Мезонеса. Стоит отметить, что он работает в компании Rockstar Games, а занимается там саундтреками и музыкой. Тони опубликовал фотографию Майами, а также добавил следующую подпись: "Кто сказал, что будет холодно?". Также интересно, что эта надпись сделана розовым цветом (как логотип игры GTA: Vice City), а также он еще и отметил Rockstar Games. Правда, впоследствии Тони почему-то удалил эту фотографию.

Понятно, что все это не может быть простым совпадением, хотя и вряд ли разработчик таким образом действительно хотел помочь геймерам. Очень вероятно, что он просто захотел потроллить поклонников серии, которые уже длительное время хотят услышать хоть какую-то официальную информацию о шестой части. А потом он решил удалить эту фотографию, потому что случилось непредвиденное – эта информация начала очень быстро распространяться в сети. Правда, возможно, кто-то из руководства Rockstar Games попросил его это сделать, чтобы лишний раз не дразнить фанатов.

Фотография, которой поделился Тони Мезонес / Фото Reddit NeckSmooth