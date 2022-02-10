Геймеры нашли самое мощное оружие в Dying Light 2: оно точно вас удивит

Оружие в видеоиграх бывает настолько разным, что кажется геймеры уже готовы ко всему, однако разработчикам из Techland все же удалось удивить сообщество секретным экземпляром вооружения в Dying Light 2.

Все любят находить секреты, оставленные разработчиками в видеоиграх. Поэтому неудивительно, что недавний релиз студии Techland Dying Light 2: Stay Human содержит целую плеяду разнообразных "пасхалок", одна из которых дарит в распоряжение главного героя мощнейшее оружие в игре.

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Если вам прикажут собственноручно истребить просто бесконечные толпы зомби, то о каком оружии вы будете мечтать? Миниган? Ракетница? Может портативная гаубица? Конечно, все это звучит неплохо, но как насчет возможности уничтожать врагов просто движением пальца?

Очевидно, именно так подумали польские разработчики, ведь самое мощное оружие Dying Light 2 – это указательный палец главного героя.



Правда, для того, чтобы превратить его в смертоносное орудие хаоса, игрокам сначала необходимо найти специальный чертеж, однако не беспокойтесь, ведь в сети уже есть видео с подробным объяснением как и где его искать.

Гайд по нахождению секретной "комнаты разработчика" в Dying Light 2

что это оружие является отсылкой на один из предыдущих проектов студии Techland – вестерн Call of Juarez.

Несмотря на технические проблемы и очевидные минусы, сиквел Dying Light можно назвать удачным, ведь если есть игроки, которые тратят время, чтобы найти каждый секрет игры, значит, все было не зря.

Dying Light 2: Stay Human доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.