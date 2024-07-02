Известно сколько денег пользователи Steam потратили на игры в которые так и не сыграли – сумма впечатляет

В сети появилась информация о сумме средств, которые пользователи платформы Steam потратили на видеоигры, которые потом ни разу не запустили.

Каждому геймеру знакомо это досадное ощущение фрустрации, когда видеоигр в твоей библиотеке значительно больше, чем времени чтобы в них играть.

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Сколько стоят все игры в Steam, которые не запустили ни разу

Портал PCGamesN провел интересное исследование благодаря Steam ID Finder – сайту, который отслеживает данные общедоступных учетных записей Steam. На нем можно узнать такую интересную информацию, как общее количество сыгранных часов, количество игр в собственности и прочее.

Хотя лишь около 10%, что составляет примерно 73 миллиона аккаунтов Steam – публичные, полученные данные показывают, что все они вместе владеют играми, в которые не играли ни разу, на сумму близкую к 1,9 миллиарда долларов.

Экстраполировав это на общее количество всех пользователей платформы Valve, имеем число больше в десять раз – 19 миллиардов долларов, что больше, чем ВНП немалого количества стран.

Интересно, что это исследование не учитывает все незавершенные игры, ведь их число, вероятно, еще масштабнее.