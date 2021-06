Месяц назад состоялась презентация компании Sony для инвесторов. После этого события появилось немало интересной информации, но особенно выделялась новость о релизе видеоигры Uncharted 4: A Thief's End на PC. Правда, кажется, это не единственная игра от Sony, которая может выйти в ближайшее время на персональные компьютеры.

На этот раз пользователи сети заметили, что представители этой компании достаточно неожиданно изменили обложку видеоигры Ghost of Tsushima. Исчезла отметка об эксклюзивности этого проекта, а если точнее, то надпись "Only On PlayStation" ("Только на PlayStation"). Такую обновленную обложку уже можно увидеть на страницах игры в Amazon и PlayStation Direct.

Геймеры сразу же вспомнили, что ранее в аналогичную ситуацию попала игра Horizon Zero Dawn, а затем и Days Gone. Эти проекты уже вышли на PC, а незадолго до "переезда" с их обложек также удаляли эту отметку. Именно поэтому геймеры предполагают, что игра Ghost of Tsushima в ближайшее время может выйти на персональные компьютеры.

Интересно, что надпись "Only On PlayStation" также отсутствует на обложках всех последних игр от Sony. Возможно, видеоигра Ghost of Tsushima просто стала "жертвой" новой политики (ребрендинга). Правда, подобная отметка продолжает оставаться на обложках всех других эксклюзивов. Например, The Last of Us Part II, God of War или Uncharted 4: A Thief's End. Хотя последняя игра и была в списке проектов Sony, которые должны выйти на PC.

Напоследок стоит отметить, что к подобной информации всегда нужно относиться скептически. Правда, можно также добавить, что представители Sony уже неоднократно говорили, что время от времени планируют выпускать консольные эксклюзивы на PC.

Новая обложка видеоигры Ghost of Tsushima / Фото Amazon

Обложка видеоигры Uncharted 4: A Thief's End / Фото Amazon