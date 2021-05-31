Весенний обвал рейтингов: геймеры "разгромили" страницу игры Total War: Three Kingdoms в Steam

Компания Creative Assembly резко изменила вектор развития игры Total War: Three Kingdoms. Такое решение шокировало поклонников, поэтому они решили показать свое недовольство.

Несколько дней назад компания Creative Assembly опубликовала запись, в которой речь шла о будущем Total War: Three Kingdoms. Предложенный ими вариант развития этого проекта очень не понравился геймерам, поэтому они просто ушли "громить" игру на различных платформах.

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Разработчики Total War: Three Kingdoms отметили, что останавливают все работы над этим проектом, потому что хотят взяться за новую часть в этой подсерии. Фанаты были шокированы, потому что раньше авторы отмечали, что планируют выпустить для этой игры масштабное дополнение о жителях северных регионов. Самое смешное, что в игре под названием "Три царства" может так и остаться всего два таких царства. Также фанаты отмечают, что разработчики даже пока не разобрались со всеми техническими недостатками.

Оригинальная запись с этим анонсом уже собрала гору дизлайков (более 7 тысяч) и гневных комментариев, но самый тяжелый удар понесла страница Total War: Three Kingdoms в Steam. За все время игру оценило почти 52 тысячи пользователей со средним рейтингом в 75%, а это хороший результат. Правда, в последние дни ситуация кардинально изменилась: более 5 тысяч рецензий со средним рейтингом в жалкие 16% ("исключительно негативные"). Также немалое количество геймеров решило пройтись и по "родственникам" этой игры.

Ситуация очень странная, а принимать такое резкое изменение вектора развития фанаты не хотят. Еще две недели назад эта видеоигра продавалась со скидкой и горой обещаний от разработчиков, а уже сегодня они просто бросают ее, даже не в идеальном состоянии. В общем пользователи сходятся на том, что компания просто хочет заработать еще больше денег на них. Напоследок стоит отметить, что Creative Assembly пока не комментировала эту ситуацию.

Заявление Creative Assembly о будущем игры Total War: Three Kingdoms – видео