Поклонники Valve уверены, что студия ведет работу над продолжением Portal: что на это указывает

Компания Valve, похоже, разрабатывает новую таинственную игру, и у поклонников есть все основания полагать, что ею может оказаться Portal 3. Подробнее об интересной находке – в материале.

Ранее в этом месяце Valve изрядно удивила своих поклонников новостью о скорм выходе Counter-Strike 2, который станет продолжением невероятно популярной CS: GO. Однако вполне возможно, что это еще не все сюрпризы, которые студия приготовила для геймеров.

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Как заметил пользователь твитера Faizan Shaikh, профили LinkedIn двух сотрудников Valve свидетельствуют о том, что компания прямо сейчас работает над не анонсированной игрой, разработка которой, кажется, началась еще в 2021 году. К тому же из профилей разработчиков удалось узнать, что таинственный проект содержит головоломки и "амбициозный, не виденный ранее геймплей".

Речь идет о страницах Майкла Андерсона и Бояна Чжу. Первый работает в компании с 2014 года, а в 2021 году он "создал разнообразные прототипы с командой, сосредоточенной на амбициозный, никогда ранее не виденный геймплей для необъявленного проекта".

Также в резюме Андерсона указано, что он "с нуля разработал искусственный интеллект, механики игрока и пазлы".

В профиле Чжу гораздо меньше деталей, но он также содержит упоминание о "необъявленном проекте" над которым разработчик работает с января 2022 года и вполне возможно, что это та же игра, о которой упомянуто на странице Андерсона.

Хотя эта доля информации может свидетельствовать практически о чем угодно, но разговоры о механике головоломок и "амбициозном" геймплее подарили немалому количеству поклонников студии уверенность в том, что речь точно идет о Portal 3.

Так ли это действительно покажет только время.