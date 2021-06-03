Геймеры узнали в "слитой" карте GTA VI известный реальный город: фото

Поклонники серии Grand Theft Auto строят теории о месте действия GTA VI, опираясь на якобы будущую карту проекта, попавшую в сеть. Подробнее в материале.

Несмотря на то, что Rockstar, уже традиционно, не участвует в E3 или других летних мероприятиях, сообщество поклонников Grand Theft Auto продолжает развлекать себя самостоятельно, придумывая различные теории. Из-за постоянных инсайдерских сообщений о неустанной разработке GTA VI, геймерские фантазии не утихают и вот очередная из них.

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В 2018 году в сеть попало несколько скриншотов на которых были изображены пару островов, расположенных в большом водоеме. На одном из изображений часть карты была показана более подробно, включая город, который тогда геймеры приняли за Vice City. Остальные части карты выглядели так, будто они были сделаны самими фанатами в MS Paint.

Карта "слитая" в 2018 году / изображение uagna.it

Еще через два года "слили" отдельное изображение, на котором один из островов, мог похвастаться новыми деталями, что еще больше усилило ажиотаж среди геймеров. С тех пор правдивость этих изображений остается постоянной темой спекуляций.

Подробная карта одного из островов, попавшая в сеть в 2020 году / изображение sportskeeda.com

Последней невероятной теорией, основанной на этих материалах, поделились на портале Reddit на прошлой неделе. Пользователь, Boastful_Clown, сравнил скриншоты карты от 2020 с реальными снимками известного города и утверждает, что этот остров будет виртуальной версии Рио-де-Жанейро в Grand Theft Auto. Свои догадки геймер подкрепил, указав на определенные ключевые места на скриншоте и карте бразильского мегаполиса.

Догадки реддитора начинаются с места, которое могло бы быть виртуальным отражением знаменитой статуи Иисуса Христа-Искупителя в Рио, откуда открывается вид на город. Другие пункты сравнения включают внутреннюю лагуну Рио-де-Жанейро, архипелаг островов Кагаррас и аэропорт Сантос-Дюмон. Boastful_Clown утверждает, что существование этих видимых ориентиров на изображении вероятной карты GTA VI означает, что Rockstar создает город именно на базе Рио-де-Жанейро.

Сравнение скриншота и карты / изображение Reddit

Самой большой проблемой теории геймера остается возможность того, что все эти изображения сфабрикованы. Возможно, художник, создавший фальшивые снимки, как раз и использовал Рио-де-Жанейро как вдохновение. Однако поклонники GTA просто не могут не спросить: "А если это правда?". Что ж, это тоже вполне возможно, но и нам и фанатам никак этого не узнать, а значит остается только ждать, пока Rockstar официально анонсирует Grand Theft Auto VI, но когда и как это будет, остается самой большой загадкой из всех.