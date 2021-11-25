Геймеры в восторге: энтузиаст превратил TES V: Skyrim в видеоигру из серии Borderlands

Нестандартной работой поделился в сети поклонник сразу двух известных франшиз. Он решил превратить видеоигру The Elder Scrolls V: Skyrim в проект из серии Borderlands.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о геймере, который превратил игру The Elder Scrolls V: Skyrim в другой очень известный проект – Dark Souls. Финальный результат понравился пользователям сети, а в целом для этого он использовал более 500 различных модификаций.

Подробнее Установил более 500 модификаций: блогер захотел превратить Skyrim в Dark Souls

За похожую работу решил взяться и пользователь с никнеймом Kanjs, который захотел превратить Skyrim в игру из популярной серии Borderlands. Стоит начать с того, что в его случае все настолько масштабно, что даже для установки всех этих модификаций нужно постараться.

Дело в том, что Kanjs изменяет игру частями, поэтому сейчас уже существует 11 отдельных наборов для такого превращения. Каждый комплект модов ориентирован на изменение определенного элемента игры, например, архитектуры, вооружения, персонажей или ландшафта. Также моддер добавил, что работа над таким преобразованием пока продолжается, поэтому некоторые модификации могут работать некорректно.

Как выглядит игра Skyrim после установки этих модов / Фото с сайта Nexus Mods

Стоит отметить, что речь пока идет только о визуальных изменениях видеоигры. Интересно, что после установки всех этих модов меняется не только общая стилистика игры, но и частота кадров. Моддер отметил, что после установки его модификаций этот показатель может вырасти на 10 – 20 FPS.

Пользователям сети превращение Skyrim в Borderlands очень понравилось, а оригинальная запись на ютуб-канале энтузиаста уже собрала более 55 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. Напоследок стоит отметить, что ссылку для загрузки всех этих модификаций можно найти на личной странице Kanjs на Nexus Mods.

Как выглядит игра Skyrim после установки всех этих модификаций: видео