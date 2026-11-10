Генеральный директор Take-Two уже говорит о GTA 7

До выхода GTA 6 осталось всего 9 дней. Это будет первая основная игра серии за более чем 13 лет, но руководство Take-Two уже заявляет, что ожидание следующей части будет короче.

Что Take-Two обещает в отношении будущих игр

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник считает, что GTA 7 придется ждать не так долго, как GTA 6, пишет Insider Gaming. Тринадцать лет между пятой и шестой частями казались фанатам бесконечными, и теперь компания намекает, что такого перерыва больше не будет.

Тема возникла после интервью IGN с Зельником. Издание сослалось на недавний материал Bloomberg, в котором старшие сотрудники Rockstar рассказали, что разработка будущих игр серии GTA не должна длиться так долго. IGN спросило об этом и у главы Take-Two.

Мы считаем, что характер и скорость появления контента от наших культовых франшиз, в частности GTA, существенно изменятся в течение следующего десятилетия. Это обусловлено нашей лидирующей в отрасли приверженностью выпуску развлечений высочайшего качества, стремлением доносить контент до игроков новыми способами и в новых местах, а также попытками удерживать интерес пользователей после релиза,

– прокомментировал генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник.

Take-Two управляет многими играми и франшизами, поэтому ответ Зельника касается не только GTA. Однако журналисты Insider Gaming обратили внимание, что он прямо упомянул серию в своем ответе.

В то же время это еще не гарантия того, что GTA 7 выйдет необычно быстро. Зельник говорил об изменении "характера и скорости" контента в течение следующего десятилетия, но не назвал конкретных сроков. Другое дело, что вряд ли новая часть снова потребует более 13 лет, ведь этот период уже стал легендарно долгим для индустрии.

Для такой популярной во всем мире франшизы приятно слышать, что и представители Rockstar, и глава Take-Two стремятся работать быстрее. Основой для этого станет фундамент, заложенный во время разработки GTA 6. Насколько сократится цикл создания GTA 7, пока неизвестно.