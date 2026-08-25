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Games Новости Охота на хакеров Путина – спецслужбы Германии вербуют геймеров
25 августа, 15:21
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Охота на хакеров Путина – спецслужбы Германии вербуют геймеров

Максим Задворский

Немецкая разведка направила своих представителей на выставку Gamescom 2026 в Кельне, чтобы завербовать новое поколение секретных агентов из числа геймеров.

Спецслужбы ищут талантливых геймеров для проведения сложных киберопераций в ответ на постоянные угрозы со стороны России, сообщает The Telegraph.

От геймпада – к кибервойне

Немецкая служба внешней разведки BND решила привлечь любителей компьютерных игр к выполнению реальных государственных миссий.

Представители ведомства планируют отобрать новых специалистов в свои ряды во время крупнейшего в мире фестиваля видеоигр Gamescom 2026, который проходит в Кельне.

Специалисты разведки предложат перспективным кандидатам пройти тест из пяти этапов для проверки их навыков в сфере кибербезопасности и хакинга.

Почему именно геймеры? Спецслужбы видят огромный потенциал в заядлых игроках. Сотрудники разведки отмечают, что геймеры обладают важными качествами, идеально подходящими для работы в современном цифровом мире.

Мы видим значительное совпадение между геймерами и ключевыми талантами, которых мы ищем: они технически подкованы, любят принимать на себя различные роли, выполнять миссии и упорно работать до достижения успеха, 
– прокомментировала пресс-секретарь немецкой разведки Юлия Линнер.

Чтобы привлечь внимание, разведка даже создала собственную видеоигру под названием "BND Legends". В ней игроки смогут попробовать себя в роли секретного агента, пытающегося остановить масштабную кибератаку в вымышленном вражеском государстве Бетулан.


Обложка игры / Фото Bundesnachrichtendienst

Именно во время игры специалисты ведомства будут незаметно оценивать способности участников и предлагать им дальнейшие собеседования и, возможно, работу.

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