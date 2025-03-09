Вирусная модификация для Stardew Valley добавляет в игру новую деревню с героями Baldur's Gate 3

В сети набрал огромную популярность мод для симулятора фермы Stardew Valley, который добавляет в игру новое поселение, жителями которого являются герои хитовой RPG Baldur's Gate 3.

Stardew Valley получила феноменальную модификацию, добавляющею в проект новое поселение, которое точно захочет посетить каждый поклонник Baldur's Gate 3, информирует 24 Канал.

Интересно Создатель Stardew Valley планирует выпустить обновление для игры через 50 лет

Новое поселение освежит ваш игровой процесс

Baldur's Gate 3 торжествовала на церемонии The Game Awards 2023 во многом именно благодаря своим интересным персонажам с незаурядными личностями и историями.

Команда энтузиастов несколько месяцев работала над тем, чтобы добавить самых харизматичных из них в мир другой не менее гениальной игры – симулятора фермы Stardew Valley.

В конце концов модификация под названием "Baldur's Village" доступна на портале Nexus Mods для всех желающих, а пост о ее выходе стал вирусным в соцсети X.

После ее установки, игроки Stardew Valley могут пройти чуть севернее Долины Пеликанов и найти новую локацию – Деревню Балдура.

Среди персонажей, которые будут ждать геймеров в поселении будут Астарион, Карлак, Шедоухарт, Гейл, Лей'зель, Уилл и Халсин.

В дополнение, импозантный вампир Астарион имеет собственную полноценную сюжетную линию и является персонажем с которым можно закрутить роман. Создатели модификации обещают, что в будущем такая опция станет доступной и с другими героями.

Важно, что для корректной работы "Baldur's Village" необходимо также загрузить другие моды: Content Patcher, Portraiture и SMAPI.