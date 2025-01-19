Видеоигра про динозавров с мечами от разработчика Ghost of Tsushima стала вирусной в Steam

Один из разработчиков Ghost of Tsushima работает над игрой, в которой динозавры сражаются друг с другом с огромными мечами. Проект сразу стал хитом в Steam.

То что началось как шутка, превращается в реальную видеоигру, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Динозавры с мечами против вымирания

Жан Нгуен – старший аниматор в студии Sucker Punch, в августе 2022 года в качестве шутки опубликовал видео в котором Спинозавр демонстрирует навыки боя с известным мечом из Final Fantasy.

Под роликом сотни людей требовали превратить эту остроту в полноценную игру и разработчик прислушался.

С чего все началось – смотрите ролик

Страница игры Dinoblade появилась в Steam и описывается как ролевой экшн, что "разворачивается сразу после великого события, которое изменило то, что мы знаем о динозаврах".

Ты отправляешься в путешествие как молодой Спинозавр, который может использовать большой меч, борясь с другими динозаврами, которые также используют оружие, чтобы остановить вымирание,

– говорится в описании проекта.

Трейлер игры – смотрите видео

На данный момент Dinoblade доступна к добавлению в список желаемого в Steam, и как сообщил Нгуен, только за день это сделало более 10 тысяч геймеров.

Даты выхода проекта еще нет, но разработчик сообщил, что работал над ним около года, поэтому релиз может быть уже не за горами.