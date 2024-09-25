Анонсирован Ghost of Yotei: сиквел перенесет игроков на 300 лет после событий Ghost of Tsushima

Sucker Punch Productions официально анонсировала Ghost of Yotei, долгожданное продолжение хита 2020 года Ghost of Tsushima. Представленная во время сентябрьской трансляции State of Play, новая игра обещает игрокам новое приключение, которое произойдет через 300 лет после событий предыдущей части.

В отличие от оригинальной игры, Ghost of Yotei не будет продолжать историю Джина Сакая, последнего самурая своего клана, сообщает PlayStation.

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Зато действие перенесется в 1603 год на остров Хоккайдо, а именно в окрестности горы Йотей. Игроки возьмут на себя роль новой протагонистки, странствующей воительницы, по имени Ацу, которая перевоплотилась в мантию "призрака" в этом новом расширенном сеттинге.

Трейлер Ghost of Yotei: смотрите видео

Чего ждать от игры

Ghost of Yotei обещает богатый и захватывающий мир, наполненный бескрайними лугами, заснеженными просторами и неожиданными опасностями. Разработчики намерены совместить знакомую атмосферу и инновационные решения, внедрив новые механики, оружие и улучшения геймплея. Атмосферную историю и бои также сохранят, ведь они стали визитной карточкой Ghost of Tsushima.

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Трейлер продемонстрировал захватывающие визуальные эффекты, включая огромное расстояние выстрела, потрясающее звездное небо, полярные сияния и еще более реалистичные эффекты ветра.

Пока подтвержден выход игры только для PlayStation 5. Ghost of Yotei выйдет в 2025 году, а больше подробностей будет раскрыто в ближайшие месяцы.