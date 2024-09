Анонсирован Ghost of Yotei: сиквел перенесет игроков на 300 лет после событий Ghost of Tsushima

11:22

Sucker Punch Productions официально анонсировала Ghost of Yotei, долгожданное продолжение хита 2020 года Ghost of Tsushima. Представленная во время сентябрьской трансляции State of Play, новая игра обещает игрокам новое приключение, которое произойдет через 300 лет после событий предыдущей части.