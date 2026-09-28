Смесь Disco Elysium и Dishonored – инди-студия FLAT28 разрабатывает уникальную RPG Glasshouse

Игровая индустрия готовится к выходу нового амбициозного проекта, который способен привлечь поклонников сразу нескольких культовых игр благодаря политическим интригам и мрачной атмосфере.

Речь идет об изометрической ролевой игре Glasshouse от независимой итальянской студии FLAT28, которая сочетает в себе черты Disco Elysium и Dishonored, сообщает 24 Канал.

Тайна общежития 73B и мрачный феодалпанк

Авторы описывают свой проект как феодалпанк-CRPG, где концепция традиционных государств распалась еще в 1828 году после всеобщей забастовки.

Спустя две сотни лет технологического застоя мир оказался на грани глобального конфликта между обедневшими и богатыми регионами, а основные события разворачиваются в 2028 году в заблокированном многоэтажном доме.

Главному герою по имени Вельдмаер предстоит не только управлять повседневной жизнью испуганных соседей в условиях жесткого локдауна, но и расследовать тройное убийство и противостоять масштабному политическому заговору.

Разработчики из FLAT28 подошли к созданию механик с большим вниманием к деталям, соединив традиции настольных ролевых игр и пошаговых боев в духе Final Fantasy и Fear & Hunger.

Игроки могут разрешать конфликты с помощью самодельного оружия или оттачивать ораторское искусство, чтобы заставить противника сложить оружие мирным путем.

Трейлер игры: смотрите видео

Каждая стычка здесь – это уникальный бой с индивидуальным боссом, у которого есть собственные стремления и семейные связи. Вместо стандартных характеристик авторы ввели "Политический компас" с 5 идеологическими направлениями, который определяет характер взаимодействия с жителями и открывает новые ветви в разветвленных диалогах.

Кроме того, игрок может читать книги для получения знаний и изготавливать необходимое снаряжение на верстаке.

Особый шарм Glasshouse придает ее повествовательная структура, что напоминает древнегреческую трагедию. Рассказчик в лице Режиссера ведет игрока через сюжет, словно через неизбежное театральное представление, а внутренние голоса эго образуют своеобразный Хор.

Создатели подчеркивают, что в мире Лундонстоха не существует счастливых финалов, а пользователи смогут открыть более 8 вариантов развязки.

В настоящее время студия FLAT28 продолжает готовить демоверсию игры в Steam, хотя точную дату релиза пока держит в секрете.