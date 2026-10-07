Загадочная фраза сценариста

Причиной бурных дискуссий стало заявление давнего сценариста Rockstar Games для журнала Love Magazine. Автор охарактеризовал характер Джейсона выражением о том, что персонаж устроен иначе, чем другие люди, а поклонники восприняли эти слова как намек на нейроотличие главного героя, пишет IGN.

Нужно понимать, что он прибегает к таким мерам – торговле наркотиками, ограблениям банков и т. д. – из-за своих материальных обстоятельств. Но во многом игрок сам будет решать, вынужден ли он это делать или это выбор, который он делает, потому что устроен иначе, чем другие люди,

– сказал старший вице-президент по нарративу Rockstar Games Руперт Хамфрис.

Геймеры вспомнили августовскую демонстрацию игрового процесса, где Джейсон заметно смущался во время обычного общения. Он избегал зрительного контакта, неловко обрывал рукопожатие и нервничал перед встречей с другом, подчеркивая, что с оружием чувствует себя гораздо спокойнее.

Пока Люсия берет на себя большую часть разговоров, Джейсон концентрируется на четких задачах и с трудом улавливает социальные сигналы. Часть аудитории объясняет это усталостью от разговоров или маскировкой, при которой человек копирует поведение окружающих ради адаптации.

Несмотря на популярность теории о спектре аутизма, часть фанатов находит более простое объяснение. У Джейсона за плечами военная служба, поэтому его сдержанность вполне может оказаться следствием строгой армейской дисциплины. К тому же слова разработчика об особом устройстве героя могут описывать свободу действий, которую студия традиционно предоставляет игрокам.

Станет ли герой первым нейроотличным протагонистом во франшизе, геймеры узнают 19 ноября, когда релиз расставит все по местам. Сейчас разработчики готовят масштабную рекламную кампанию игры с муралами в больших городах и даже временным ребрендингом клуба Miami Heat в Vice City Heat.