Загадкова фраза від сценариста

Причиною бурхливих дискусій стала заява давнього сценариста Rockstar Games для журналу Love Magazine. Автор охарактеризував характер Джейсона висловом про те, що персонаж влаштований інакше, ніж інші люди, а шанувальники сприйняли ці слова як натяк на нейровідмінність протагоніста, пише IGN.

Потрібно розуміти, що він вдається до таких заходів – торгівлі наркотиками, пограбувань банків тощо – через свої матеріальні обставини. Але багато в чому гравець сам вирішуватиме, чи змушений він це робити, чи це вибір, який він робить, тому що влаштований інакше, ніж інші люди,

– сказав старший віцепрезидент із наративу Rockstar Games Руперт Гамфріс.

Геймери пригадали серпневий показ ігрового процесу, де Джейсон помітно ніяковів під час звичайного спілкування. Він уникав зорового контакту, незграбно обривав рукостискання та нервував перед зустріччю з приятелем, наголошуючи, що зі зброєю почувається значно спокійніше.

Поки Люсія бере більшість розмов на себе, Джейсон концентрується на чітких завданнях і важко зчитує соціальні сигнали. Частина аудиторії пояснює це втомою від балачок або маскуванням, за якого людина копіює поведінку оточення заради адаптації.

Попри популярність теорії про спектр аутизму, частина фанатів знаходить простіше пояснення. Джейсон має за плечима військову службу, тому його стриманість цілком може виявитися наслідком суворої армійської дисципліни. До того ж слова розробника про особливий устрій героя можуть описувати свободу дій, яку студія традиційно надає гравцям.

Чи стане герой першим нейровідмінним протагоністом у франшизі, геймери дізнаються 19 листопада, коли реліз розставить усе по місцях. Наразі розробники готують масштабне просування гри з муралами у великих містах і навіть тимчасовим ребрендингом клубу Miami Heat на Vice City Heat.