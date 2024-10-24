Сериал по God of War получает нового шоураннера, и вам понравится его послужной список

Прошло всего несколько дней с того момента, когда мы узнали об увольнении шоураннера и двух исполнительных продюсеров сериала по мотивам игры God of War, как в сети появилась информация о новом составе съемочной команды. Вот кто заменит Рэйфа Джадкинса.

Новые детали

Производство сериала во вселенной популярной игры продолжается, но будет полностью перезапущено, поскольку студия Amazon отвергла все предложенные сценарии. Теперь шоу возглавит Рональд Д. Мур. Он также исполнит роль сценариста и исполнительного продюсера, пишет Deadline.

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Мур известен как разработчик и продюсер хитового сериала "Звездный крейсер Галактика", а также как автор десятков эпизодов сериала "Звездный путь: Новое поколение" и "Глубокий космос 9".

Среди его сценариев также несколько фильмов "Звездный путь", "Миссия невыполнима II" и "Электрические мечты Филиппа Дика" для Amazon.

Он работал со студией в течение десяти лет, разрабатывая фильмы и сериалы, среди которых Outlander для Starz и For All Mankind для Apple TV+, прежде чем уйти в 2020 году.

Теперь Рональд Мур возвращается с новым многолетним контрактом, и God of War станет его первой работой после перерыва.

Пока что рано говорить что-то о деталях сюжета, ведь за сценарий еще даже никто не брался. Уволенные Рэйф Джадкинс, Марк Фергус и Хоук Отсби ранее написали несколько сценариев для шоу, но, как сообщается, Amazon захотела "двигаться в другом творческом направлении". Amazon также якобы хочет собрать новую комнату сценаристов. Несколько эпизодических продюсеров из студии Santa Monica Studio (разработчика игры) и PlayStation Production, которые участвовали в проекте с самого начала, все еще работают над ним.

Сериал God of War будет основан на игре 2018 года, вдохновленной скандинавской мифологией. В центре сюжета – Кратос, который вместе с сыном отправляется в путешествие, чтобы развеять прах своей покойной жены с самой высокой вершины. Они будут сражаться с богами, монстрами и другими сущностями, прежде чем добраться до места назначения, раскрывая в процессе тайны друг друга.