Разработчики выпустили для God of War Ragnarok интересный режим "Новая игра+"

Разработчики из Sony Santa Monica выпустили большое обновление для игры God of War: Ragnarok. Главным новшеством стал режим "Новая игра+".

Похоже, Sony Santa Monica не собирается отпускать поклонников своих игр. Так что ищу все новые интересные способы удержать их за игрой.

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Новый режим God of War: Ragnarok

Новый режим становится доступным после первого прохождения игры. Он позволяет пройти экшен с уже полученными способностями, предметами снаряжения и оружием.

Впрочем, в режиме "Новая игра+" и враги станут гораздо сильнее. Кроме того, разработчики повысили максимальный уровень персонажа и прибавили особые виды брони.

Еще одно интересное новшество в игре – возможность пройти God of War Ragnarok в черно-белом режиме.