Игрок Minecraft воссоздал в игре город из популярного аниме сериала
Источник:stan616 на YouTube
Талантливый поклонник Minecraft создал невероятную версию культового района Шиганшина из популярного аниме-сериала "Атака Титанов".
Креативный геймер соединил свои увлечения и создал удивительный проект в кубическом мире Minecraft.
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Атака Титанов в Minecraft
Блогер с YouTube, известный как stan616 поделился видео в котором показал публике свой удивительный замысел – район Шиганшина с Атаки Титанов, воспроизведенный в любимой игре.
В своей работе автор подробно показал многочисленные ссылки на аниме, начиная с ключевых сооружений, таких как дом Эрена или штаб-квартира скаутского полка.
Результат ошарашил как поклонников сериала, так и рядовых геймеров, ведь поражает своим масштабом.
Полное видео – посмотрите ролик
В общем строительство проекта заняло у энтузиаста более 65 дней и около 500 часов работы.