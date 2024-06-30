Игрок Minecraft воссоздал в игре город из популярного аниме сериала

Талантливый поклонник Minecraft создал невероятную версию культового района Шиганшина из популярного аниме-сериала "Атака Титанов".

Креативный геймер соединил свои увлечения и создал удивительный проект в кубическом мире Minecraft.

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Атака Титанов в Minecraft

Блогер с YouTube, известный как stan616 поделился видео в котором показал публике свой удивительный замысел – район Шиганшина с Атаки Титанов, воспроизведенный в любимой игре.

В своей работе автор подробно показал многочисленные ссылки на аниме, начиная с ключевых сооружений, таких как дом Эрена или штаб-квартира скаутского полка.

Результат ошарашил как поклонников сериала, так и рядовых геймеров, ведь поражает своим масштабом.

Полное видео – посмотрите ролик

В общем строительство проекта заняло у энтузиаста более 65 дней и около 500 часов работы.