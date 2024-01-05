Поклонник Grand Theft Auto изобразил Люсию в девяти невероятных художественных стилях

Поклонник Grand Theft Auto 6 представил главную героиню игры Люсию в 9 разных устоявшихся художественных стилях. Каждый из них особо подчеркивает ее образ.

Большинство видеоигр имеют свой уникальный визуальный стиль. Но этот поклонник Grand Theft Auto 6 дает другим представление о том, как выглядела бы главная героиня в других проектах.

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Невероятные изображения Люсии

Трейлер Grand Theft Auto 6 побил рекорды количества просмотров, когда вышел в декабре. Среди памятных сцен, выделенных в трейлере, есть несколько посвященных одной из главных героинь Люсии.

Трейлер сначала изображает Люсию в тюрьме, а затем показывает новую итерацию Вайс-Сити. Далее видео дразнит отношениями между Люсией и еще одним героем Джейсоном.

Вдохновленный тем, что разработчики уже продемонстрировали о Люсии, поклонник GTA 6 нарисовал персонажа в разных художественных стилях, демонстрирующих ее разносторонний потенциал.

Поскольку Rockstar Games предлагает собственную уникальную эстетику, изображение показывает, как выглядела бы главная героиня в разных популярных франшизах. В частности, художник изобразил ее в мирах "Наруто", "Дисней", "Рик и Морти" и многих других.