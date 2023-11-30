Подборка игр будет бесплатной для подписчиков Netflix, как и другие проекты библиотеки сервиса. Каждая из трех игр, включенных в Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, была обновлена для мобильных устройств.
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Трилогия GTA на Netflix
В трилогию, в которую уже с 14 декабря можно будет поиграть на сервисе Netflix, входят:
- Grand Theft Auto III,
- Grand Theft Auto: Vice City,
- Grand Theft Auto: San Andreas.
Помимо сервиса Netflix, эти игры также будут доступны в качестве отдельных приложений на Android и iOS.
Трилогия GTA: смотрите видео
Netflix собирает в свою постоянно растущую библиотеку разные игры. Компания также занимается разработкой собственных игр благодаря приобретению студии Night School, создавшей популярные игры Oxenfree и Afterparty.