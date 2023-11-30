Добірка ігор буде безплатною для передплатників Netflix, як і інші проєкти бібліотеки сервісу. Кожна з трьох ігор, включених до Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, була оновлена для мобільних пристроїв.
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Трилогія GTA на Netflix
У трилогію, в яку вже з 14 грудня можна буде пограти на сервісі Netflix, входять культові:
- Grand Theft Auto III,
- Grand Theft Auto: Vice City,
- Grand Theft Auto: San Andreas.
Крім сервісу Netflix, ці ігри також будуть доступні як окремі застосунки на Android та iOS.
Трилогія GTA: дивіться відео
Netflix збирає у свою бібліотеку, що постійно росте, різні ігри. Компанія також займається розробкою власних ігор завдяки придбанню студії Night School, яка створила популярні ігри Oxenfree та Afterparty.