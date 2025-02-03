Известная игра, которая получила премию Грэмми-2025 за лучший саундтрек – результат вас удивит

Церемония Грэмми-2025 определила победителя в относительно новой категории – Лучший саундтрек к видеоигре. В этом году победу одержал весьма неожиданный проект.

В ноябре геймеры получили список претендентов на звание "Лучшего саундтрека к видеоигре", а теперь стало известно кто же получил легендарную статуэтку Грэмми-2025 за победу в этой категории, сообщает 24 Канал.

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Саундтрек к Wizardry обошел более известные игры

Среди нынешних номинантов были музыкальные "темы" популярных видеоигр вроде Avatar: Frontiers of Pandora, God of War Ragnarök: Valhalla, Marvel's Spider-Man 2 и Star Wars Outlaws.

Однако, победу неожиданно одержал саундтрек проекта Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord от композитора Винифред Филлипс.

Интересно, что Филлипс также создавала музыку для игр God of War, Assassin's Creed III: Liberation и серии LittleBigPlanet.

Композиция, получившая Грэмми-2025 – смотрите видео

Следует заметить, что эта категория дебютировала на Грэмми-2023, а первым триумфатором стала Assassin's Creed Valhalla вслед за которой в 2024 году победу праздновала Star Wars Jedi: Survivor.