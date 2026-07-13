Геймер заставил ИИ поверить, что события из GTA V происходят в реальности. Нейросеть сначала пыталась отговорить игрока от преступления, а затем начала давать практические советы.

Искусственный интеллект компании миллиардера Илона Маска продемонстрировал незаурядную преданность своему пользователю, хотя и перепутал реальность с игрой от Rockstar, сообщает 24 Канал.

Превращение из свидетеля в сообщника от Grok

Видео, которое быстро стало вирусным в социальной сети X благодаря публикации от GameVerse, демонстрирует, как искусственный интеллект от xAI реагирует на игровой процесс GTA V.

На кадрах видно, что Grok воспринимает изображение с монитора как трансляцию реальных событий. Когда геймер заявляет, что сейчас ограбит магазин после ДТП, бот сначала выступает в роли "голоса совести", умоляя его остановиться, ведь тюрьма разрушит его жизнь.

Однако, когда игрок проигнорировал предупреждение, ИИ мгновенно сменил тактику. Вместо того, чтобы продолжать лекции о морали, Grok начал подсказывать, как лучше действовать в "экстремальной" ситуации ограбления.

Он посоветовал не заходить в помещение без маски, чтобы камеры не зафиксировали лицо, а после получения денег – как можно быстрее убежать с места происшествия.

Grok советует, как ограбить магазин: смотрите видео

Grok really confuses GTA 5 with real life pic.twitter.com/tUxJmsVG8K – GameVerse (@TheGameVerse) July 12, 2026

Алгоритм даже рекомендовал не ехать по прямой линии, чтобы запутать преследователей и успешно скрыться из поля зрения полиции.

Это был забавный разговор, Grok действительно был заинтересован в процессе,

– прокомментировал один из пользователей под ником R.T.A.

Пользователи в комментариях обратили внимание на то, как быстро нейросеть прошла путь от нравоучений до фактического соучастия.

Некоторые даже шутили, что Grok ведет себя как заботливая мать, которая, несмотря ни на что, остается на стороне своего ребенка в любой передряге, а другие назвали такое поведение алгоритма "преданностью до конца".

Интересно, что об этом инциденте думает сам Илон Маск, который когда-то признался, что не любит играть в GTA, поскольку не привык нарушать закон.