Разработчики S․T․A․L․K․E․R․ вместе с NAVI и Maincast купили 100 машин для пограничников

Украинская студия GSC Game World, которая создала серию игр S․T․A․L․K․E․R․, вместе с киберспортивной командой Natus Vincere и компанией Maincast приобрели для пограничников 100 грузовых бусов Volkswagen Transporter.

Детали

Отмечается, что автомобили купил благотворительный фонд "MK Foundation". Он не собирает сторонних донатов, а выделяет средства, собранные среди компаний-участников и компаний-партнеров.

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Все бусы перекрашены в темный серый цвет, имеют брендирование "MK Foundation" и логотип S․T․A․L․K․E․R․ 2.

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Далее эти Volkswagen Transporter отправятся в зону боевых действий, где помогут нашим пограничникам.

ГПСУ отмечает, что он начала полномасштабного вторжения организация "MK Foundation" уже передала пограничникам 313 автомобилей марки Volkswagen Transporter, два грузовика Iveco и три кареты скорой помощи.

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