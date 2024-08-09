Разработчики S․T․A․L․K․E․R․ вместе с NAVI и Maincast купили 100 машин для пограничников
Украинская студия GSC Game World, которая создала серию игр S․T․A․L․K․E․R․, вместе с киберспортивной командой Natus Vincere и компанией Maincast приобрели для пограничников 100 грузовых бусов Volkswagen Transporter.
Детали
Отмечается, что автомобили купил благотворительный фонд "MK Foundation". Он не собирает сторонних донатов, а выделяет средства, собранные среди компаний-участников и компаний-партнеров.
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Все бусы перекрашены в темный серый цвет, имеют брендирование "MK Foundation" и логотип S․T․A․L․K․E․R․ 2.
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Далее эти Volkswagen Transporter отправятся в зону боевых действий, где помогут нашим пограничникам.
ГПСУ отмечает, что он начала полномасштабного вторжения организация "MK Foundation" уже передала пограничникам 313 автомобилей марки Volkswagen Transporter, два грузовика Iveco и три кареты скорой помощи.
Подробнее о компании
- GSC Game World – украинская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр. Больше всего известна играми серий "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R. Последняя сейчас готовится к выходу следующей части. Недавно компания перенесла ее выпуск на 20 ноября 2024 года вместо планируемого ранее 5 сентября. Это объяснили необходимостью отшлифовки игры и исправления ошибок.
- Natus Vincere или NAVI – известная во всем мире украинская киберспортивная организация, включающая в себя команды по различным игровым дисциплинам, в частности Counter-Strike, Dota 2, FIFA, Apex Legends, Valorant, Fortnite и PUBG. Основанная в 2009 году, она является многократным победителем многочисленных турниров. Организация имеет команды Junior и полностью женские составы.
- Maincast - одна из ведущих киберспортивных компаний в Европе, которая официально транслирует 90% ведущих турниров по Dota 2, CS2, Valorant и других компьютерных игр.