Разработчики GTA 6 показали 12 новых скриншотов и раскрыли новые подробности об игре

Накануне выхода Grand Theft Auto VI компания Rockstar Games поделилась свежими подробностями и 12 новыми скриншотами игры.

Журналистам издания Edge представилась возможность пообщаться с создателями самой ожидаемой видеоигры в истории и получить 12 новых скриншотов проекта, сообщает gamesradar+.

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Благодаря полуторачасовой беседе с разработчиками издание получило немало новой информации об игре.

В частности, сами скриншоты демонстрируют поразительное разнообразие локаций – от высоток Вайс-Сити и неоновых улиц ночного города до пригородов, трейлерных парков, промышленных зон, болот и даже подводных глубин, где среди коралловых рифов была запечатлена рыба-молот.

Новые скриншоты GTA 6 / Фото Rockstar

В Rockstar наконец подтвердили, что игроки смогут полноценно нырять с аквалангом.

Также немного рассказали о системе "криминального профиля", которая будет работать аналогично системе чести из RDR 2.

Уровень будет варьироваться от "Профессионала" до "Неисправимого", а влиять на него будет поведение и жестокость игрока. В свою очередь, этот показатель будет менять ход сюжета и взаимодействие персонажей с окружением.

Новые скриншоты GTA 6 / Фото Rockstar

Также разработчики подчеркнули важность выбора транспорта для подготовки к ограблениям.

Автомобили теперь будут учитывать уровень топлива и состояние двигателя, а также смогут вместить весь арсенал оружия игрока в багажнике.

По словам Rockstar, GTA 6 полностью готова к выходу 19 ноября 2026 года.

Игра уже полностью готова,

– заявил соруководитель студии Rockstar North и руководитель разработки Роб Нельсон.

GTA 6 уже устанавливает новый стандарт для всей игровой индустрии, ведь ее рекламная кампания превращает Майами в Вайс-Сити, что подчеркивает масштаб проекта, давно вышедшего за рамки просто виртуальных развлечений.