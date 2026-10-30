Творці GTA 6 показали 12 нових скриншотів і розсекретили нові деталі гри

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Журналістам видання Edge випала нагода поспілкуватися з творцями найочікуванішої відеогри в історії та отримати 12 свіжих скриншотів проєкту, інформує gamesradar+.

Нові кадри та деталізація штату Леоніда

Завдяки півторагодинній сесії спілкування з розробниками, видання отримало чимало нової інформації про гру.

Зокрема, самі скриншоти демонструють дивовижну різноманітність локацій – від висоток Вайс-Сіті та неонових вулиць нічного міста до передмість, трейлерних парків, промислових зон, боліт і навіть підводних глибин, де зафіксували рибу-молот серед коралових рифів.

Нові скриншоти GTA 6 / Фото Rockstar

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Rockstar врешті підтвердила, що гравці зможуть повноцінно пірнати з аквалангом.

Також трохи розповіли про систему "кримінального профілю", яка працюватиме подібно до системи честі з RDR 2.

Рівень варіюватиметься від "Професіонала" до "Невиправного", а впливатиме на нього поведінка та жорстокість гравця. Своєю чергою, цей показник змінюватиме перебіг сюжету та взаємодію персонажів з оточенням.

Нові скриншоти GTA 6 / Фото Rockstar

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Також розробники наголосили на важливості вибору транспорту для підготовки до пограбувань.

Автомобілі тепер враховуватимуть рівень пального та стан двигуна, а також будуть вміщувати увесь арсенал зброї гравця в багажнику.

За словами Rockstar, GTA 6 повністю готова до виходу 19 листопада 2026 року.

Гра вже повністю готова– заявив співкерівник студії Rockstar North і керівник розробки Роб Нельсон.

GTA 6 вже встановлює новий стандарт для всієї ігрової індустрії, адже її рекламна кампанія перетворює Маямі на Вайс-Сіті, підкреслюючи масштаб проєкту, що давно вийшов за межі просто віртуальних розваг.