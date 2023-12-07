Американец заявил, что героя GTA 6 срисовали с него, и предлагает Rockstar "поговорить"

Даже через несколько дней после выхода первого официального трейлера Grand Theft Auto 6 обсуждения вокруг него продолжаются. В частности, уже есть намеки на потенейные скандалы.

Видеоряд трейлера наполнен отсылками к реальным видео из Флориды. А один мужчина с татуированным лицом в тюремной робе Florida Joker считает, что героя на видео изобразили точно из него.

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Американец увидел "себя" в GTA 6

Florida Joker – это 30-летний Лоуренс Салливан, кадры с которым завирусились в 2017 году. Его арестовали во Флориде в 2017, 2018 и 2022 годах. Впрочем, местные СМИ писали, что среди причин арестов "ничего серьезного".

Вы знаете, что у них этот персонаж с татуировками на лице, вы знаете, кем они вдохновились. Мной, просто посмотрите на меня, Флорида Джокера, Майами Джокера – вы знаете, о чем я говорю,

– рассказал мужчина в соцсетях.

В своем видео-обращении Салливан предложил Rockstar Games "обсудить" этот вопрос. Впрочем, о чем именно он хочет говорить – мужчина не уточнил.

Если Салливан стремится судиться, для него это вряд ли закончится успехом. Последняя, кто подавала иск на студию за использование своей внешности, была Линдси Лохан в отношении GTA 5. Однако после 4 лет судебной тяжбы этот иск был отклонен.

Однако вполне вероятно, что мужчина стремится только популяризировать свои социальные сети. Не зря в своем обращении он постоянно повторяет свои псевдонимы.