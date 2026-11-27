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Что есть в арсенале, а чего не хватает

В новой части серии игроки могут использовать различное оружие: от огнестрельного до бейсбольных бит, а в качестве орудия разрушения даже выбрать танк. Несмотря на это, фанаты заметили, что исчезли некоторые любимые предметы из предыдущих игр, в частности катаны и электропилы, пишет IGN.

Катаны и цепные пилы были неотъемлемой частью игр так называемой "3D-вселенной" Grand Theft Auto, в частности Vice City и San Andreas. Цепная пила особенно ассоциируется с Vice City: игра явно черпала вдохновение в фильме "Лицо со шрамом" 1983 года, а в нем есть запоминающаяся сцена с этим инструментом.

В новой версии в Леониде такие предметы кое-где можно увидеть, но главные герои Джейсон и Люсия не могут взять их в качестве оружия. Причину объяснил соруководитель студии Rockstar Роб Нельсон в интервью.

Что касается цепной пилы – я думаю, это было бы слишком для этой игры с таким разрешением и такими персонажами– прокомментировал соруководитель студии Rockstar Роб Нельсон.

Он подчеркнул, что проблема не в технических возможностях: "Дело не в ресурсах. Даже в самые безумные моменты – действительно ли это было нужно Джейсону и Люсии? Как бы это выглядело?" – добавил соруководитель студии Rockstar Роб Нельсон.

На вопрос, почему цепные пилы лежат в игровом мире, но их нельзя поднять, Нельсон ответил, что разработчики постоянно ищут правильную грань и баланс. По его словам, все зависит от ситуации, а цель в том, чтобы игрок чувствовал, что может взаимодействовать с как можно большей частью мира.

Почему такое оружие не подходит героям

Автор IGN Саймон Карди согласен с таким решением. По его мнению, бродить в поисках конечностей, чтобы отрезать их механизированным зубчатым лезвием, не подходит ни Джейсону, ни Люсии. Их история рассказывает о преступлениях ради побега к лучшей, "нормальной" жизни, а не о двух кровожадных психопатах, устраивающих резню.

В то же время Карди предполагает, что после выхода онлайн-части GTA 6 такие предметы могут стать оружием. Тогда игроки смогут воплотить в жизнь роль любого типа преступника, психопата или даже "скульптора деревьев".