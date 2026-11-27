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Що є в арсеналі, а чого бракує

У новій частині серії гравці можуть застосовувати різну зброю: від вогнепальної до бейсбольних бит, а в ролі знаряддя руйнування навіть вибрати танк. Попри це, фанати помітили, що зникли деякі улюблені предмети попередніх ігор, зокрема катани та електропили, пише IGN.

Катани й ланцюгові пили були невіддільною частиною ігор так званого "3D-всесвіту" Grand Theft Auto, зокрема Vice City і San Andreas. Ланцюгова пила особливо пов'язана з Vice City: гра явно надихалася фільмом "Scarface" 1983 року, а в ньому є запам'ятовувана сцена з цим інструментом.

У новій версії в Леоніді такі предмети подекуди можна побачити, але головні герої Джейсон і Люсія не можуть узяти їх як зброю. Причину пояснив співкерівник студії Rockstar Роб Нельсон в інтерв'ю.

Щодо ланцюгової пили – я думаю, це було б занадто для цієї гри з такою роздільною здатністю і такими персонажами– прокоментував співкерівник студії Rockstar Роб Нельсон.

Він наголосив, що проблема не в технічних можливостях: "Справа не в ресурсах. Навіть у найбожевільніші моменти – чи справді Джейсону і Люсії це було потрібно? Як би це виглядало?", – додав співкерівник студії Rockstar Роб Нельсон.

На запитання, чому ланцюгові пили лежать у світі гри, але їх не можна підняти, Нельсон відповів, що розробники постійно шукають правильну межу й баланс. За його словами, усе залежить від ситуації, а мета в тому, щоб гравець відчував, що може взаємодіяти з якомога більшою частиною світу.

Чому така зброя не пасує героям

Автор IGN Саймон Карді погоджується з таким рішенням. На його думку, блукати у пошуках кінцівок, щоб відрізати їх механізованим зубчастим лезом, не пасує ні Джейсону, ні Люсії. Їхня історія розповідає про злочини заради втечі до кращого, "нормального" життя, а не про двох психопатів зі жагою крові, які влаштовують різанину.

Водночас Карді припускає, що після виходу онлайн-частини GTA 6 такі предмети можуть стати зброєю. Тоді гравці зможуть проживати роль будь-якого типу злочинця, психопата чи навіть "скульптора дерев".