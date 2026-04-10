Инсайдер рассекретил первую знаменитость, которая появится в GTA 6
- Инсайдер рассказал, что в GTA 6 будет специальная побочная миссия с известным рэпером Фредди Гиббсом.
- Инсайдер под псевдо HipHopGamer заявил, что видел Grand Theft Auto 6 в действии и мир еще не видел видеоигры на таком уровне.
Надежный инсайдер раскрыл детали одной из миссий будущей Grand Theft Auto 6, где геймеров будет ожидать появление американской знаменитости.
Rockstar Games продолжают хранить молчание по поводу самой ожидаемой игры в истории индустрии, но это не мешает новым истокам и слухам еженедельно появляться в сети, сообщает 24 Канал.
Популярный рэпер появится в GTA 6?
Последний слух поступил от надежного игрового журналиста под псевдо HipHopGamer, который эксклюзивно поделился с изданием PC Gamer деталями побочной миссии из будущего проекта.
Вернее, одной деталью. А именно, инсайдер рассказал, что в GTA 6 будет "специальная побочная миссия с известным рэпером, случайно пустившим кровь CM Punk".
Если вы не понимаете о чем идет речь, то и не удивительно, ведь это чисто американская звездная "кухня".
CM Punk – это известный реслер федерации WWE, сыгравший в фильме "Ночной патруль" 2025 года выпуска. В одной из сцен, его героя ранил рэпер Фредди Гиббс и именно он появится в долгожданной игре Rockstar, информирует Gamerant.
Инсайдер не раскрыл никаких дополнительных подробностей о миссии, но напоследок заявил, что видел Grand Theft Auto 6 в действии и мир еще не видел видеоигры такого уровня.
Что известно о релизе GTA 6?
Выход долгожданной игры Rockstar назначен на 19 ноября 2026 года.
Проект появится на консолях современного поколения – PS5 и Xbox Series X.
В настоящее время неизвестно планируется ли выпуск игры на ПК, однако студия традиционно выпускает свои проекты на этой платформе через год-два после релиза на консолях.