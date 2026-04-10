Инсайдер рассекретил первую знаменитость, которая появится в GTA 6

Надежный инсайдер раскрыл детали одной из миссий будущей Grand Theft Auto 6, где геймеров будет ожидать появление американской знаменитости.

Rockstar Games продолжают хранить молчание по поводу самой ожидаемой игры в истории индустрии, но это не мешает новым истокам и слухам еженедельно появляться в сети, сообщает 24 Канал.

Популярный рэпер появится в GTA 6?

Последний слух поступил от надежного игрового журналиста под псевдо HipHopGamer, который эксклюзивно поделился с изданием PC Gamer деталями побочной миссии из будущего проекта.

Вернее, одной деталью. А именно, инсайдер рассказал, что в GTA 6 будет "специальная побочная миссия с известным рэпером, случайно пустившим кровь CM Punk".

Фрагмент интервью: смотрите видео

Если вы не понимаете о чем идет речь, то и не удивительно, ведь это чисто американская звездная "кухня".

CM Punk – это известный реслер федерации WWE, сыгравший в фильме "Ночной патруль" 2025 года выпуска. В одной из сцен, его героя ранил рэпер Фредди Гиббс и именно он появится в долгожданной игре Rockstar, информирует Gamerant.

Трейлер фильма: смотрите видео

Инсайдер не раскрыл никаких дополнительных подробностей о миссии, но напоследок заявил, что видел Grand Theft Auto 6 в действии и мир еще не видел видеоигры такого уровня.

Что известно о релизе GTA 6?