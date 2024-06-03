Будет или нет: глава Take-Two выдал что-то очень странное на вопрос о версии GTA 6 для ПК

Мы все с нетерпением ждем новую Grand Theft Auto, которая выйдет осенью 2025 года. Прежде всего известно, что игру создают для Xbox Series X/S и PlayStation 5, но она также всегда имела версию для компьютеров. Хотя официально Rockstar Games еще не анонсировала это издание, его выход всегда считался неизбежным. Но когда главу компании спросили о портировании на ПК, он среагировал очень странно.

Не спешите волноваться. Для Rockstar, как и для многих других студий, это нормально. Она делала это много раз: сначала анонсируют игру для консолей, выпускают ее, а потом сообщают о выходящей позже версии для ПК.

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Что сказал Штраус Зельник

Во время интервью в рамках конференции TD Cowen на прошлой неделе генеральный директор Take-Two Штраус Зельник получил вопрос об отсутствии анонса для ПК. В ответ мы получили что-то размытое и непонятное:

"Ну, отсутствие анонса – это не то, что может быть высечено в камне, насколько я могу сказать, потому что единственное, что происходит после отсутствия анонса – это анонс, я считаю, или длительное отсутствие анонса. Я думаю, что это тоже может произойти. Мне не кажется, что ни то, ни другое не будет высечено в камне. Но у Rockstar есть подход к платформам, который мы уже видели ранее. И они сделают больше анонсов в свое время. Я считаю, что правильная стратегия для нашего бизнеса — быть там, где находится потребитель, и исторически эта компания обращается к потребителям, где бы они ни были, на любой платформе, которая имеет смысл, с течением времени. Ясно?" – сказал Зельник.

На самом деле не очень ясно. Но между строк мы таки можем разглядеть намёки на то, что GTA 6 будет портирована на ПК, но анонс появится позже. Rockstar всегда сначала сосредотачивается на консолях, а уже потом на компьютерах. Так было с Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, LA Noire и даже Red Dead Redemption 2.

Такой запутанный и поверхностный ответ с одной стороны может удивлять, но с другой – понятен из-за всей секретности, которой компании одержимы при разработке своих проектов. Они сдерживают каждое объявление о предстоящих событиях и трейлеры, скрывают сюжеты, даты выхода и прочее, чтобы раскрывать все порциями и в нужный с маркетинговой точки зрения момент.

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