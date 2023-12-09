Появление первого трейлера GTA 6 не обошлось без маленького скандала, ведь известный в узких кругах американский чудак по прозвищу "Джокер из Майами", заявил, что разработчики использовали его внешность без разрешения, сообщает 24 Канал.

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Лоуренс Салливан продолжает предлагать Rockstar "поговорить", но теперь он стал более радикальным и назвал сумму, которую хочет получить за этот инцидент.

Страница GTAVI_Countdown в соцсети X, поделилась новым видео мужчины, где тот говорит, что за вероятное использование своего образа хотел бы получить 1 или 2 миллиона долларов.

Интересно, что Лоуренса "бесплатно проконсультировал" небезызвестный адвокат Роб Фрейнд, успешно занимавшийся подобными делами, правда, защищая разработчиков.

Специалист утверждает, что шансы "Джокера" получить какие-то средства практически равны нулю.

Все татуировки отличаются, цвет волос разный, лицо другое. Это просто еще один парень с татуировками на лице. По крайней мере, именно так скажут Rockstar (в суде – ред.) и думаю, что их признают правыми, – прокомментировал ситуацию адвокат.

Ответил на претензии чудака даже исполнитель роли Артура Моргана в RDR 2 – Роджер Кларк.

Кларк о ситуации с Салливаном: смотреть видео

Они (разработчики – ред.) не станут говорить с тобой, такие люди как ты угрожали засудить их десятки лет. У них куча адвокатов и они точно знают, что им сойдет с рук, а что нет, – сказал актер.

Мы также сомневаемся, что "Джокер из Флориды" получит желаемую компенсацию, но по крайней мере сейчас он имеет внимание и социальный капитал, которым может воспользоваться, чтобы улучшить свою жизнь.