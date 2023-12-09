Поява першого трейлера GTA 6 не обійшлася без маленького скандалу, адже відомий у вузьких колах американський дивак на прізвисько "Джокер з Маямі", заявив, що розробники використали його зовнішність без дозволу, повідомляє 24 Канал.

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Лоуренс Салліван продовжує пропонувати Rockstar "поговорити", але тепер він став більш радикальним та назвав суму, яку бажає отримати за цей інцидент.

Сторінка GTAVI_Countdown у соцмережі X, поділилася новим відео чоловіка, де той каже, що за ймовірне використання свого образу хотів би отримати 1 чи 2 мільйони доларів.

Цікаво, що Лоуренса "безплатно проконсультував" досить відомий адвокат Роб Фройнд, який успішно займався подібними справами, щоправда, захищаючи розробників.

Спеціаліст стверджує, що шанси "Джокера" отримати якісь кошти практично дорівнюють нулю.

Усі татуювання відрізняються, колір волосся різний, обличчя інше. Це просто ще один хлопець з тату на обличчі. Принаймні саме так скажуть Rockstar (у суді – ред.) і думаю, що їх визнають правими, – прокоментував ситуацію адвокат.

Відповів на претензії дивака навіть виконавець ролі Артура Моргана у RDR 2 – Роджер Кларк.

Кларк про ситуацію з Салліваном: дивитися відео

Вони (розробники – ред.) не стануть говорити з тобою, такі люди як ти погрожували засудити їх десятки років. У них купа адвокатів і вони точно знають, що їм зійде з рук, а що ні, – сказав актор.

Отож, ми також сумніваємося, що "Джокер з Флориди" отримає бажану компенсацію, але принаймні зараз він має увагу та соціальний капітал, яким може скористатися аби покращити своє життя.