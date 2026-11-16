GTA 6 едва не заблокировали в Южной Корее – цензоры голосовали трижды

Долгожданный блокбастер Grand Theft Auto 6 оказался на грани официального запрета в одной из стран Азии. Что стало причиной жарких дискуссий среди цензоров – в материале.

Комитет по цензуре игр Южной Кореи трижды собирался на заседания и проводил жаркие дебаты, прежде чем присвоить игре Rockstar возрастной рейтинг, сообщает Inven.

Почему цензоры выдвинули претензии к GTA 6

Главной причиной споров между регуляторами стало не насилие или наркотики, а систематическое появление обнаженных мужских гениталий в фоновых сценах игры без сексуального контекста.

Члены Комитета по рейтингу игрового контента (GCRB) подчеркнули, что подобный контент встречается в игре слишком часто.

Обнажение гениталий не запрещено полностью, но оно никогда раньше не появлялось так часто без контекста,

– прокомментировал член Рейтингового комитета игрового контента Южной Кореи.

Первое голосование регуляторов состоялось 10 сентября 2026 года и завершилось ничьей 3:3 между решением о допуске для взрослых и полным отказом в классификации, что заблокировало бы выход игры на рынок страны.

На тот момент цензоры даже не располагали рабочей сборкой игры из-за строгих требований безопасности разработчиков. Получив билд 28 сентября, комитет отложил окончательный вердикт для длительного тестирования.

В конце концов, во время третьего заседания 16 октября 2026 года комитет принял итоговое решение большинством голосов 8 против 1 в пользу возрастного рейтинга "19+".

Финальный трейлер игры: смотрите видео

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года, и южнокорейские геймеры смогут получить проект одновременно со всем миром, но были на грани того, чтобы оказаться в стороне от этого знакового события.