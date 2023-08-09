Финансовый отчет Take-Two намекнул на возможное окно выхода GTA 6

Take-Two Interactive недавно опубликовала свой финансовый отчет. Кажется, он намекает на то, что до выхода игры Grand Theft Auto 6 осталось не так уж долго ждать.

Правда, "не так уж долго" – понятие довольно относительное, так что некоторым может показаться, что ждать на самом деле еще очень долго. Впрочем, если учесть, что после выхода GTA 5 прошло уже 10 лет, а о продолжении до сих пор ничего не известно, то это действительно не так и долго.

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Потенциальное окно выхода GTA 6

Судя по отчету Take-Two Interactive, выход Grand Theft Auto 6 должен состояться в течение 20 следующих месяцев. Ожидается, что продолжение франшизы выйдет в течение 2025 года финансового года Take-Two, который заканчивается в марте 2025 года.

Окно выпуска Grand Theft Auto 6 базируется на нескольких последних отчетах инсайдеров, а также на финансовых отчетах Take-Two, ожидающих значительного роста доходов в течение следующего финансового года.

Издатель подтвердил это ожидание в отчете о доходах за первый квартал 2024 финансового года 8 августа, а генеральный директор Штраус Зельник заявил, что компания ожидает переломную точку в 2025 финансовом году.

Уточняя, исполнительный директор сказал, что Take-Two ожидает рекордного уровня операционной производительности в течение финансового года, заканчивающегося мартом 2025-го. Многие эксперты индустрии воспринимают это как намек на то, что Grand Theft Auto 6 планируют выпустить именно в этот период.