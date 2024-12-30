В сети появился улучшенный трейлер GTA 6 – он позволяет разглядеть новые детали

Недавно найденная высококачественная версия оригинального трейлера Grand Theft Auto 6 предлагает еще более удивительную графику и никогда ранее не виданные детали.

Фанаты GTA продолжают страдать от отсутствия новостей о долгожданном проекте, информирует 24 Канал.

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Улучшенный трейлер поражает деталями

Недавно сеть всколыхнула теория теория о том, что новый трейлер GTA 6 должен появиться 27 декабря. К большому сожалению, она оказалась неправдой, но фанаты Rockstar все же получили крупицу новой информации об игре.

В китайской социальной сети Bili Bili также есть дебютный трейлер GTA 6 и как оказалось, там он гораздо качественнее и четче благодаря более высокому битрейту платформы, чем на YouTube и X.

Первым на это обратил внимание пользователь X под ником takeshi_no_uta, который залил его на Google Drive.

Благодаря этому "улучшенному" видео фанаты Rockstar обнаружили кучу новых графических деталей, которых не заметили на других платформах.

В частности, поклонники отметили растяжки на телах NPC, видимые волосы на руках и более реалистичные текстуры в интерьерах. Найденное видео повысило ожидания от потенциального уровня детализации, который мы можем ожидать в GTA 6.

Как шутят геймеры, они "получили ремастер первого трейлера, раньше, чем второй ролик".