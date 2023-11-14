Для вас мы собрали все, что на сегодняшний день известно о будущей игре. Детальнее – читайте в материале 24 Канала.

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Долгожданный анонс

О вероятности выхода GTA 6 поклонники начали догадываться, пожалуй, еще в 2013 году – сразу с выходом в свет ее предшественницы GTA 5. Впрочем, разработчики выбрали стратегию молчания, придерживавшуюся более 10 лет.

Свое молчание студия Rockstar Games нарушила 8 ноября. Разработчики заявили, что покажут трейлер следующего Grand Theft Auto уже в начале декабря 2023 года. К слову, именно в этот месяц студия отмечает свой 25 юбилей.

Мы в восторге от возможности рассказать вам, что в начале декабря мы покажем первый трейлер следующей Grand Theft Auto,

– заявили разработчики.

Точную дату публикации трейлера так и не сообщили. Впрочем, есть обоснованные подозрения, что долгожданный видеоролик будет представлен на церемонии The Game Awards 2023, которая пройдет в ночь с 7 на 8 декабря.

Когда может выйти GTA 6

Пока никакой официальной информации о возможных сроках релиза Grand Theft Auto 6 нет. Возможно, дату выхода игры назовут сразу же после демонстрации первого трейлера.

Впрочем, пока мы можем отталкиваться только от сроков официального анонса игры. Если Rockstar Games готова продемонстрировать широкой публике анонс долгожданной игры, значит, ее разработка уже находится на финишной прямой.

В то же время студии еще нужно время для проведения широкой (как это было с предыдущими играми) рекламной кампании. Ведь, напомним, до сих пор разработчики придерживались режима "информационной тишины" по поводу предстоящей игры.

Учитывая эти два фактора, наиболее вероятными сроками выхода игры может быть период конца 2024 – начала 2025 годов. Впрочем, пока это только предположение, а точные даты известны только Rockstar Games.

Что известно о GTA 6

До сих пор главным источником информации о том, чего ожидать от предстоящей игры Grand Theft Auto 6, был масштабный слив данных, датированный сентябрем 2022 года. В прошлом году в сеть слили целый ряд видео с кадрами ранней версии игры. Среди прочего тогда стали известны следующие подробности игры:

в GTA 6 будет двое главных героев – мужчина и женщина,

место действия будущей игры – Vice City,

в игре будет еще больше сверхъестественных явлений, чем в предыдущих частях

Как бы там ни было, поклонники франшизы уже совсем скоро смогут увидеть официальный трейлер предстоящей игры. Искренне надеемся, что в нем Rockstar Games раскроет как можно больше подробностей о предстоящей игре. Ведь геймеры ожидают ее уже больше 10 лет.