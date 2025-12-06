Что выйдет раньше GTA 6 или The Elder Scrolls 6 – Тодд Говард дал ответ

Легендарного Тодда Говарда подстерегли на красной дорожке чтобы расспросить о долгожданной The Elder Scrolls 6 и даже Fallout 5. Что удалось узнать и при чем здесь GTA 6 – в материале.

Когда речь идет об играх, время ожидания которых существенно затянулось на ум сразу приходят GTA 6 и The Elder Scrolls 6. Хотя дата релиза первой вполне известна, геймеры все равно колеблются какой из проектов выйдет первым, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

GTA 6 или TES 6 – что выйдет первым?

Всем известно, что путь разработки Grand Theft Auto 6 получается довольно сложным, ведь Rockstar уже дважды приходилось переносить дату выхода.

В то же время, создание TES 6 окутано тайной с самого анонса игры на E3 2018. Ввиду этого, среди геймеров появилось мнение, что Bethesda готовит "теневой релиз", так, как это было с ремейком легендарного Oblivion.

Косвенно спросить об этом у самого Тодда Говарда получилось у издания Power Unlimited на премьере второго сезона сериала Fallout.

Журналисты спросили легендарного разработчика какая из игр выйдет раньше: GTA 6 или TES 6. Хотя тот не дал конкретного ответа, он все же намекнул на то, что геймерам не стоит ждать новых "свитков" в 2026 году.

Я скрестил пальцы за GTA 6,

– коротко ответил он.

Момент с вопросом: смотрите видео

В дополнение Говард похвалил Rockstar, сказав, что именно эта студия делает "лучшие виртуальные миры", поэтому они точно будут в порядке.

