Что выйдет раньше GTA 6 или The Elder Scrolls 6 – Тодд Говард дал ответ
- Тодд Говард намекнул, что The Elder Scrolls 6 не выйдет в 2026 году, и выразил надежду на выход GTA 6 раньше.
- Говард также похвалил студию Rockstar за создание "лучших виртуальных миров".
Легендарного Тодда Говарда подстерегли на красной дорожке чтобы расспросить о долгожданной The Elder Scrolls 6 и даже Fallout 5. Что удалось узнать и при чем здесь GTA 6 – в материале.
Когда речь идет об играх, время ожидания которых существенно затянулось на ум сразу приходят GTA 6 и The Elder Scrolls 6. Хотя дата релиза первой вполне известна, геймеры все равно колеблются какой из проектов выйдет первым, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.
GTA 6 или TES 6 – что выйдет первым?
Всем известно, что путь разработки Grand Theft Auto 6 получается довольно сложным, ведь Rockstar уже дважды приходилось переносить дату выхода.
В то же время, создание TES 6 окутано тайной с самого анонса игры на E3 2018. Ввиду этого, среди геймеров появилось мнение, что Bethesda готовит "теневой релиз", так, как это было с ремейком легендарного Oblivion.
Косвенно спросить об этом у самого Тодда Говарда получилось у издания Power Unlimited на премьере второго сезона сериала Fallout.
Журналисты спросили легендарного разработчика какая из игр выйдет раньше: GTA 6 или TES 6. Хотя тот не дал конкретного ответа, он все же намекнул на то, что геймерам не стоит ждать новых "свитков" в 2026 году.
Я скрестил пальцы за GTA 6,
– коротко ответил он.
Момент с вопросом: смотрите видео
В дополнение Говард похвалил Rockstar, сказав, что именно эта студия делает "лучшие виртуальные миры", поэтому они точно будут в порядке.
Что известно о 2 сезоне сериала Fallout?
Продолжение стартует 17 декабря 2025 года на Amazon Prime Video. Эпизоды будут выходить еженедельно вплоть до 4 февраля 2026 года.
Одного из новых персонажей второго сезона сыграет известный актер Маколей Калкин.
В продолжении истории Люси и Гуля зрителей ожидает путешествие в в культовый для франшизы город Нью-Вегас, который является постапокалиптической версией Лас-Вегаса.