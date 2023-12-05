Трейлер GTA 6: какой саундтрек использовала студия Rockstar

Rockstar Games в ночь на 5 декабря представила первый официальный трейлер игры Grand Theft Auto 6. Он содержит много интересных деталей относительно предстоящей игры, но именно саундтрек вызвал серьезные обсуждения среди поклонников.

Rockstar Games имеет обширную историю тщательного выбора саундтреков для своих игр, резонирующих с игровой атмосферой и мгновенно становящихся темой для обсуждения в сообществе поклонников.

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Саундтрек трейлера GTA 6

Музыка в популярной франшизе придает особый вкус к игровому опыту. Ярким примером тому является первый трейлер GTA 5 с саундтреком Ogden's Nut Gone Flake от британской группы Small Faces.

Более чем спустя целое десятилетие спустя, похоже, Rockstar снова остается верной тенденции, ставшей визитной карточкой ее игр на протяжении многих лет – использовав еще одну классическую песню, которая, похоже, производит незабываемое впечатление на фан-базу.

Первый трейлер игры GTA 6: смотрите видео

Саундтреком к первому трейлеру Grand Theft Auto 6 стала песня Love Is A Long Road ("Любовь – это длинная дорога") от американского рок-музыканта Тома Петти. Эта песня появилась еще в 1989 году и оставила незаурядный след в мировой рок-культуре.