GTA 6 продолжает устанавливать специфический рекорд, которому не радуется ни один поклонник Rockstar

Поклонники Rockstar продолжают вести отсчет специфического рекорда, которым может похвастаться Grand Theft Auto 6. Правда, никто из геймеров ему отнюдь не радуется.

С момента дебютного трейлера прошло добрых 9 месяцев, но новой информации об игре все еще нет.

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Специфический рекорд начинает нервировать поклонников

Именно эта пауза между официальными трейлерами проекта или хотя бы новостями о нем стала рекордом для Rockstar и он постоянно увеличивается, подметили в Dexerto.

На момент написания материала студия хранит молчание относительно GTA 6 уже 289 дней, что значительно дольше чем в случае с любым ее проектом до этого.

Например, разрыв между роликами о GTA 5 составлял 253 дня, а в случае с Red Dead Redemption 2 – всего лишь 214 дней.

Они действительно предупредили нас тем трейлером. Любовь – это длинная-длинная дорога,

– пошутил один из фанатов GTA в сети, имея в виду использование в ролике песни "Love Is a Long Road".

Так вот, с каждым днем этот "интересный" рекорд Rockstar только увеличивается, а на фоне слухов о возможном переносе игры увеличивается и количество седых волос у самых преданных поклонников студии.

Поэтому, надеемся, что разработчики наконец смилуются над геймерами и порадуют новой порцией информации о самой ожидаемой видеоигре десятилетия.