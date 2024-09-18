GTA 6 продолжает устанавливать специфический рекорд, которому не радуется ни один поклонник Rockstar
Источник:Dexerto
Поклонники Rockstar продолжают вести отсчет специфического рекорда, которым может похвастаться Grand Theft Auto 6. Правда, никто из геймеров ему отнюдь не радуется.
С момента дебютного трейлера прошло добрых 9 месяцев, но новой информации об игре все еще нет.
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Специфический рекорд начинает нервировать поклонников
Именно эта пауза между официальными трейлерами проекта или хотя бы новостями о нем стала рекордом для Rockstar и он постоянно увеличивается, подметили в Dexerto.
На момент написания материала студия хранит молчание относительно GTA 6 уже 289 дней, что значительно дольше чем в случае с любым ее проектом до этого.
Например, разрыв между роликами о GTA 5 составлял 253 дня, а в случае с Red Dead Redemption 2 – всего лишь 214 дней.
Они действительно предупредили нас тем трейлером. Любовь – это длинная-длинная дорога,
– пошутил один из фанатов GTA в сети, имея в виду использование в ролике песни "Love Is a Long Road".
Так вот, с каждым днем этот "интересный" рекорд Rockstar только увеличивается, а на фоне слухов о возможном переносе игры увеличивается и количество седых волос у самых преданных поклонников студии.
Поэтому, надеемся, что разработчики наконец смилуются над геймерами и порадуют новой порцией информации о самой ожидаемой видеоигре десятилетия.