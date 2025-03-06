Аналитик считает, что GTA 6 будет стоить еще дороже, чем мы думали: какой может быть цена игры

Если вы были шокированы ценой Civilization VII, то приготовьте успокоительные, потому что Grand Theft Auto 6 может обойтись вам в 100 долларов или больше. Исполнительный директор по исследованиям фондового рынка в Wedbush Securities Майкл Пахтер считает, что Take-Two действительно может планировать цену на таком беспрецедентном уровне. Он объяснил свое предположение в новой публикации.

Очень дорого

Майкл Пахтер говорит, что такая цена будет иметь компенсацию, потому что Take-Two может взамен "вознаградить большим количеством внутриигровой валюты, которую можно будет потратить в GTA Online. Он ссылается на похожий пример Call of Duty Warzone и Call of Duty Mobile, которые интегрировали онлайн-игру с базовой версией, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.

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В случае Activision интеграция привела к 40% увеличению продаж премиум-версии Call of Duty на 40%. В случае Take-Two мы считаем, что успешная интеграция GTA Online и GTA VI может привести к повышению цены на премиум-версию до 100 долларов,

– написал Майкл Пахтер.

Стоит отметить, что это уже не впервые в сети можно найти разговоры о резком скачке цены на GTA VI. Несколько месяцев назад все игровое сообщество всколыхнула статья, в которой утверждалось, что после выхода игры от Rockstar также подорожают все другие игры. Вроде бы издатели и разработчики надеются, что GTA 6 будет стоить от 80 долларов и больше, а поскольку она является своеобразным лидером, законодателем моды и тенденций, то это позволит другим ссылаться на ее пример в формировании высоких цен на собственные проекты.

Мы уже имеем такой пример: в августе 2020 года было объявлено, что NBA 2K21 от Take-Two станет первой игрой текущего поколения по цене 70 долларов, а другие издатели мгновенно последовали этому примеру.

За 70 долларов сейчас продается новая Civilization VII, что в гривнах составляет 2 887 гривен. Но в Украине она доступна по цене даже выше – 2 999 гривен. Deluxe Edition стоит 4 299 гривен, что составляет более 100 долларов.

Цена в 100 долларов за GTA означает, что игра в Украине будет стоить не менее 4 120 гривен.

Компания вполне может не бояться провала из-за высокой цены, ведь Grand Theft Auto является буквально самой популярной серией игр в мире. Например, Grand Theft Auto 5 после запуска в 2013 году достигла 1 миллиарда долларов в розничных продажах быстрее, чем любой развлекательный релиз в истории. Сейчас она продалась в количестве 210 миллионов копий. С новой частью, какой бы ни была ее цена, стоит ждать чего-то похожего, если не лучшего.

Rockstar готовится к запуску Grand Theft Auto 6 для PS5 и Xbox Series X/S. В прошлом месяце Take-Two заявила, что игра все еще планируется на осень 2025 года.