Руководитель Take-Two объяснил почему GTA 6 не выйдет на ПК сразу

Ожидаемая GTA 6 готовится к релизу, но не для всех платформ одновременно. В Take-Two объяснили, почему ПК-игрокам придется подождать, и намекнули на дальнейшие планы компании.

Генеральный директор Штраус Зельник, возглавляющий Take-Two Interactive, прокомментировал отсутствие ПК-версии Grand Theft Auto 6 на старте журналисту Джейсону Шрайеру из Bloomberg. По его словам, студия Rockstar Games прежде всего ориентируется на свою ключевую аудиторию – игроков на консолях.

Почему Rockstar снова откладывает ПК-версию?

Логика компании проста – сначала максимально сильный запуск на основных платформах, а уже потом расширение на другие.

Если упустить основную аудиторию, не обслужить ее в первую очередь и наилучшим образом, то вы не привлечете и других потребителей,

– подчеркнул Зельник.

В то же время руководитель признал, что ПК-рынок для больших игр остается критически важным. По его словам, в случае масштабных мультиплатформенных релизов доля продаж на компьютерах за последние 20 лет доходила до 45 – 50%. Это фактически подтверждает: появление GTA 6 на ПК – не вопрос "или", а вопрос "когда".

Отдельно Зельник опроверг популярную теорию о возможной эксклюзивной сделке с Sony. Он отметил, что такая стратегия имеет исторический характер. Игры Rockstar традиционно сначала выходят на консолях, а уже позже добираются до ПК.

По словам топ-менеджера, перед командой стоит амбициозная задача – создать опыт, которого игроки еще не видели:

Думаю, наша задача – предложить потребителям то, чего они никогда не испытывали. Это очень увлекательно. И страшно, потому что ожидания настолько высоки.

На этом фоне появляются и тревожные сигналы изнутри студии. Работники Rockstar, по сообщениям, жалуются на интенсивные переработки – разработчики пытаются уложиться в установленные сроки.

Выдерживает ли команда темп разработки?

Накануне релиза Grand Theft Auto 6 все больше сигналов поступает не только от руководства, но и от самих разработчиков. Как обратил внимание портал Wccftech, на платформе Glassdoor начали появляться анонимные отзывы сотрудников Rockstar Games, которые жалуются на резкое ухудшение условий труда.

В частности, аналитик контроля качества из подразделения Rockstar India отмечает, что начиная с апреля рабочий график существенно усложнился. По его словам, отдельные работники вынуждены оставаться в офисе до трех часов ночи.

Он описывает работу в компании как "захватывающие проекты, но нереалистичная нагрузка и ожидания", добавляя, что руководство фактически требует выполнять задачи, рассчитанные на 5 – 6 месяцев, в два раза быстрее.

Подобные отзывы поступают и из других регионов. Бывший тестировщик Rockstar из штата Вашингтон вспоминает о "хаотичных днях" и "жестких сверхурочных", которые стали частью рабочего процесса.

На этом фоне особенно контрастно звучит шутка генерального директора Штрауса Зельника, который недавно предположил, что 19 ноября многим геймерам придется брать больничный, чтобы поиграть в новую часть GTA. Впрочем, учитывая нынешние темпы работы, "больничный" может понадобиться и самим разработчикам – но уже по совсем другим причинам.

Напомним, что официально релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. И, похоже, студия настроена во что бы то ни стало придерживаться этой даты.