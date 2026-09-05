GTA 6 на ПК может выйти рекордно быстро по меркам игр Rockstar

Геймеры по всему миру затаили дыхание в ожидании выхода GTA 6, но больше всего беспокойства вызывает вопрос, сколько придется ждать версию игры для ПК. Появился довольно оптимистичный прогноз.

Похоже, на этот раз разработчики из Rockstar Games готовят для нас очень приятный сюрприз, сообщает VGC на YouTube.

Почему консольная стратегия Rockstar дала трещину?

Традиционно Rockstar Games заставляла владельцев ПК годами ждать своих шедевров после их выхода на консолях.

Например, Grand Theft Auto 4 дошла до компьютеров более чем через 7 месяцев, а в случае с Grand Theft Auto 5 ожидание растянулось на более чем полтора года. Вестерн Red Dead Redemption 2 задержался более чем на год, а первая часть этой серии вообще установила антирекорд, появившись на компьютерах лишь спустя 14 лет.

Однако на этот раз привычная схема может измениться. Во время недавнего выпуска подкаста издания VGC главный редактор Энди Робинсон поделился инсайдерской информацией о разработке компьютерной версии будущего блокбастера.

Возможно, компьютерная версия появится раньше, чем ожидает большинство людей, из-за всего того, что сейчас происходит,

– заявил Энди Робинсон.

По его словам, в кулуарах все чаще говорят об ускорении работы над портом. Сложная ситуация на рынке игрового оборудования диктует этот шаг, ведь консоли текущего поколения только дорожают.

Например, в Соединенных Штатах Америки средняя цена на PlayStation 5 выросла на 33% по сравнению с прошлым годом, а на Xbox Series – на 22%.

Дефицит компонентов и высокие цены приводят к тому, что далеко не каждый геймер может позволить себе покупку консоли ради одной игры. Все это подталкивает Rockstar к скорейшему выпуску игры на еще одной платформе.

Я действительно думаю, что они ускорят выпуск версии для компьютеров, вокруг этого есть определенный ажиотаж,

– считает журналист и соучредитель издания VGC Энди Робинсон.

Полный выпуск подкаста: смотрите видео

Поэтому фанатам GTA на ПК остается запастись терпением и надеяться, что на этот раз Rockstar действительно смилуется над своей аудиторией.