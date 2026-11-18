Rockstar Games подтвердила, что GTA 6 на консолях будет работать со скоростью 30 кадров в секунду, и режима с более высокой частотой кадров не будет даже на PlayStation 5 Pro.

Даже не мечтайте о 60 кадрах

Игроки надеялись, что после релиза студия добавит режим производительности на 60 кадров или промежуточный режим на 40 кадров для телевизоров с частотой обновления 120 герц. Но Rockstar заявила, что этого не произойдет, пишет Kotaku. Игра ориентирована на 30 кадров в секунду на PS5, PS5 Pro, Xbox Series X и Xbox Series S, и часть игроков восприняла это довольно резко.

"Наша базовая графика использует трассировку лучей для отражений и глобального освещения. На PS5 Pro она дополняется трассировкой лучей для теней, а также дополнительной четкостью благодаря PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). PS5 Pro обладает усовершенствованным графическим процессором и технологией масштабирования изображения, которые мы используем для повышения визуального качества игры. Центральный процессор PS5 Pro немного лучше, чем у базовой PS5, но его недостаточно, чтобы запустить сложную симуляцию игры с более высокой частотой кадров", – прокомментировал директор по технологическому производству Rockstar Марк Чемберс.

Другими словами, главное ограничение – не видеокарта, а центральный процессор, который должен в каждом кадре рассчитывать всю симуляцию мира. Именно поэтому более мощная графика PS5 Pro улучшает качество изображения, но не увеличивает частоту кадров.

Баланс в каждой миллисекунде

Похожее объяснение Чемберс и старший вице-президент Rockstar по технологиям Джонатон Эшкрофт дали в интервью TechRadar. По их словам, GTA 6 полностью создана на собственных инструментах и технологиях студии. Это позволяет воплотить замысел без компромиссов.

Эшкрофт подчеркнул, что команда тщательно распределяет каждую миллисекунду работы как центрального, так и графического процессора. Мир игры состоит из множества систем, которые динамично переплетаются, и это огромный объем работы. На один кадр у разработчиков есть всего 33 миллисекунды. Поэтому 30 кадров в секунду – оптимальный баланс между графикой, симуляцией и игровым процессом.

Сопредседатель студии и руководитель разработки Роб Нельсон рассказал IGN, что для 60 кадров в игре пришлось бы коренным образом изменить слишком многое.

Слишком много, слишком много. Это было бы неприемлемо для кого угодно. Короткий ответ таков: когда спрашиваешь техническую команду, они говорят: "Вы это видели?" Пришлось бы пойти на слишком много компромиссов,

– сказал Нельсон.

Большинство AAA-игр сегодня предлагают как минимум три режима: качество, производительность и сбалансированный. В GTA 6 остался только один.

Как это ощущается в игре

Журналист Kotaku Зак Цвизен уже сыграл более 130 часов в GTA 6 на PS5 Pro, получив доступ раньше, чем обычные покупатели. Он признает, что считает себя ценителем высокой частоты кадров, но полагает, что игра при частоте от 30 кадров не проигрывает. По его мнению, визуальная часть полностью компенсирует более низкую частоту.

Он описывает освещение и трассировку лучей как главную силу игры: костры отбрасывают мерцающее оранжевое сияние на лица, красные спорткары отражают солнце, а огни приборной панели отражаются в стекле пикапа во время ночной поездки по лесу. Отключение этих эффектов, по его словам, отняло бы у мира значительную часть атмосферы. К тому же в игре всегда десятки самолетов в небе, большое количество машин и множество персонажей в каждом кадре, поэтому Цвизен не уверен, что без трассировки лучей игра достигла бы 60 кадров.

Что касается других платформ

IGN также пишет, что на Xbox Series S игра использует технологию масштабирования AMD FSR 4.1, чтобы повысить разрешение с 720p до 1080p. Это одна из первых игр, которые применяют эту технологию на Xbox.

Тем, кто ждет более высокой частоты кадров, остается ждать. Цвизен предполагает, что игра, скорее всего, выйдет на ПК и будет работать там с частотой 60 кадров или выше, если позволит компьютер. Более поздние версии для консолей нового поколения тоже могут получить лучшие настройки частоты кадров, поскольку, очевидно, разработчики PS6 оснастят будущую консоль более мощным процессором.