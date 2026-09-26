Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему владельцам Switch 2 не стоит ждать выхода GTA 6

Выхода Grand Theft Auto 6 с нетерпением ждут миллионы игроков по всему миру, однако владельцам новой консоли от Nintendo, судя по всему, придется приготовиться к разочарованию.

Эксперты и бывшие разработчики уверены, что появление экшена на Switch 2 – это нереалистичное желание, сообщает gamesradar+.

Различные аудитории и приоритеты рынка

Официальный анонс новой части культовой франшизы охватил лишь две ключевые платформы, оставив без внимания как ПК, так и последнюю консоль от Nintendo.

Если релиз на компьютерах традиционно ожидают в течение 1 – 2 лет после выхода на PS5 и Xbox, а может, и раньше, то вероятность портирования GTA 6 на Switch 2 вызывает серьезный скептицизм у специалистов отрасли.

Бывший дизайнер открытого мира Rockstar Джереми Хартвик, работавший над GTA 6 в 2017 – 2020 годах, в подкасте Kiwi Talkz поделился своим видением ситуации.

По его мнению, разработка версии для консоли Nintendo не имеет экономического и логического смысла для студии.

Я не считаю, что это вообще имеет смысл, поскольку не уверен, что аудитория GTA 6 – это аудитория Switch,

– прокомментировал Хартвик.

Бывший разработчик подчеркнул, что преданные фанаты серии с самого начала выбирают более мощные устройства.

Аналитики рынка уже зафиксировали ощутимый рост продаж PlayStation 5 и Xbox Series X сразу после выхода первых полноценных промоматериалов игры, как рекордного расширенного погляда на Netflix.

Большинство игроков осознает: чтобы оценить проект такого масштаба в день релиза, необходимо иметь одну из флагманских консолей.