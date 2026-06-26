Чем сюжет GTA 6 будет напоминать RDR 2 – Rockstar подтвердили важную деталь

Перечень отличий Ultimate Edition GTA 6 от стандартной версии раскрыл важную деталь сюжета будущей игры. Она будет напоминать другой проект Rockstar – Red Dead Redemption 2.

Любая новость о Grand Theft Auto 6 по-прежнему становится настоящим "эксклюзивом", поскольку Rockstar по-прежнему хранит молчание об особенностях игры, даже несмотря на начало её продаж, сообщает 24 Канал.

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Чем GTA 6 будет напоминать RDR 2?

Прошло 13 лет с момента выхода последней части серии, поэтому фанаты с нетерпением ждут любых нововведений, которые принесет будущее продолжение.

С тех пор как в сети появилась цена на различные издания игры, геймеры начали обсуждать, стоит ли GTA 6 тех денег, которые за неё просят.

На фоне этих споров ускользнула важная информация, которая проскользнула в описании Ultimate Edition. В частности, одна строка оттуда непреднамеренно раскрыла ключевую деталь построения сюжета игры.

Как заявляют разработчики, обещанные ими "бонусы" для владельцев более дорогой версии "пронизывают все аспекты истории Джейсона и Люсии, а новые предметы открываются после каждой новой главы".

Самым важным словом является "раздел", что означает, что "шестерка" будет похожа на Red Dead Redemption 2, где основной сюжет был разделен на главы, которые постепенно раскрывали не только детали истории, но и некоторые игровые механики и регионы.

Интересно, что все предыдущие игры серии Grand Theft Auto не имели подобной системы, поэтому GTA 6 станет первой в этом плане.

Владельцы консолей Xbox Series X|S и PS5 смогут самостоятельно опробовать это нововведение уже 19 ноября 2026 года.